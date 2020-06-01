وزير العدل يلغى صفة الضبطية القضائية للعاملين فى هيئة سلامة الغذاء

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بإلغاء صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء الذى سبق لهم الحصول عليها بقرار وزير العدل السابق، ومنح 22 آخرين من العاملين بالهيئة صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التى تقع فى نطاق اختصاص عمله الوظيفى.

وتضمن القرار رقم 2705 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية إلغاء قرار وزير العدل رقم 5756 لسنة 2018 فيما تضمنه من تخويل بعض العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى.

كما تضمن القرار تخويل 22 موظفا من العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة لجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.