اليوم السابع
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وزارة الطيران تعلن تسيير عدة رحلات لنقل العالقين بالخارج خلال أيام

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:25 م
وزارة الطيران تعلن تسيير عدة رحلات لنقل العالقين بالخارج خلال أيام مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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تسير وزارة الطيران المدنى خلال الأسبوعين المقبلين عدة رحلات استثنائية إلى عدة عواصم عربية وأوروبية، لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت مصادر بوزارة الطيران المدنى إنه سوف يتم تسيير عدة رحلات إلى كل من ( بيروت / عمان / مسقط / دبي/ جده / الرياض / بغداد / سيدنى) لإعادة المصريين العالقين هناك.
 
ومن المقرر أن تجرى إدارات الحجر الصحى بالمطارات المصرية، فحوصات طبية داخل طبية على كل العائدين من الخارج داخل صالات المطار، قبل دخولهم للبلاد وقضاء مدة العزل المقررة من قبل الدولة المصرية لمدة 7 أيام  للاطمئنان على خلوهم من الإصابة بالفيروس القاتل.
 
كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 
 
 
 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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