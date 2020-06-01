اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:10   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 
 
ميعاد صلاة العصر 3:29 
 
موعد صلاة المغرب 6:52
 
ميعاد صلاة العشاء 8:23 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:10 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:57 
 
موعد صلاة العصر 3:36 
 
توقيت صلاة المغرب 6:59 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:32 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:04 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 
 
موعد صلاة العصر 3:26 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 49: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:21 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:07 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:40 
 
موعد صلاة العصر 3:11 
 
توقيت صلاة المغرب 6:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:03 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:22 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:47 
 
موعد صلاة العصر 3:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:36 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:00 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى: 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:06 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:19 
 
موعد صلاة العصر 3:35 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:02 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:21 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:19 
 
موعد صلاة العصر 3:41 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:10 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:30 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:28 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 
 
موعد صلاة العصر 3:13 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:42 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:03 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:57 
 
توقيت صلاة الظهر 11:38 
 
ميعاد صلاة العصر 3:12 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:37 
 
موعد صلاة العشاء 8:06 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبوظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:58 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:20 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:07 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:31 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:24 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:25 
 
موعد صلاة العصر 4:10 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:34 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:12 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:06 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:46 
 
ميعاد صلاة العصر 3:20 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:43 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:13 م 
 

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة