مصادر: أوبك وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط لشهر أو شهرين

قال مصدران في أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين إن أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.
مصادر: أوبك وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط لشهر أو شهرينالإثنين، 01 يونيو 2020 11:15 ص
النفط
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