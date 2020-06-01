اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 12:30 م
خالد صلاح
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مصادر: أوبك وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط لشهر أو شهرين

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:15 ص
مصادر: أوبك وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط لشهر أو شهرين النفط
رويترز

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قال مصدران في أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين إن أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.

أوبك

النفط

روسيا

أسعار النفط

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