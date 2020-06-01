مصادر: أوبك وروسيا تبحثان تمديد خفض النفط لشهر أو شهرين

رويترز

قال مصدران في أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين إن أوبك وروسيا تقتربان من حل وسط بخصوص أجل تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة حاليا وإنهما تبحثان مقترحا لتمديد تقليصات المعروض لشهر أو شهرين.