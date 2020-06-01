اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يشدد بالتزام العاملين بالمتاجر والمحلات بارتداء الكمامة

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:27 م
محافظ الدقهلية يشدد بالتزام العاملين بالمتاجر والمحلات بارتداء الكمامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية، بالتنبيه على كافة المحال التجارية، التى تستلزم طبيعة عملها استقبال والتعامل مع المواطنين،بعدم السماح للمواطنين( الزبائن ) بدخول المتجر أو التسوق بدون ارتداء الكمامة .

وأضاف محافظ الدقهلية فى بيان أنه على المتجر تدبير الكمامات وتوزيعها على الزبائن، بسعر التكلفة ،وتدبير القفاز البلاستيك الخفيف بمعرفة المتجر للمواطنين لارتدائه داخل  المتجر،وتوفير المواد المطهرة لاستخدام الزبائن فى مدخل المتجر،والتطهير المستمر للمتاجر وكل ما يلامس الزبائن.

كما وجه محافظ الدقهلية بضرورة متابعة الالتزام بالمسافات المقررة للتباعد الاجتماعى عند نقاط الدفع ( الكاشير )،والتزام كافة العاملين بالمتاجر بارتداء  الكمامات الطبية والقفاز الطبي، والالتزام بألا يتجاوز عدد الزبائن نسبة 25% من السعة الاستيعابية،ومراعاة الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الزبائن داخل المتجر أو أماكن الانتظار بالخارج .

 وأشار محافظ الدقهلية إلى ضرورة وضع اللافتات الإرشادية التى توضح إجراءات الوقاية، ويتم تعميم هذه التعلميات على كافة المتاجر وما يشابهها، فضلاً عن وضع هذه التعليمات فى مكان ظاهر أمام الجمهور، على أن يتحمل صاحب المتجر المسئولية القانونية فى حالة عدم التنفيذ.

جاء ذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى وفى إطار قرارات وزير التموين لحماية المواطنين والعاملين أثناء التسوق.

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

فيروس كورونا

المحلات التجارية

الالتزام بالكمامات

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