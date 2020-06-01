اليوم السابع
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كيف تقرر هيئة مستشفى هونج كونج أى اختبار لفيروس كورونا يجب استخدامه للمرضى

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:00 م
كيف تقرر هيئة مستشفى هونج كونج أى اختبار لفيروس كورونا يجب استخدامه للمرضى اختبارات كورونا
كتبت إيناس البنا

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تتعدد الآن أنواع اختبارات فيروس كورونا من تحليل المسحة إلى الأشعة المقطعية، وصولا إلى تحليل PCR، وتلعب عوامل مثل عدد عينات المرضى والحاجة الملحة للحصول على النتائج دورًا في استخدام اختبار PCR السريع. وتعمل هيئة مستشفيات هونج كونج الان وفقا لتقرير الجريدة الصينية " SCMP" على محاولات تسريع اختبار Covid-19 للقادمين إلى المطار. 
 
واستجابة لوباء Covid-19 ، تعاونت هيئة المستشفيات بهونج كونج مع وزارة الصحة لاعتماد استراتيجية "الكشف المبكر عن الحالات والعزل والتشخيص"، حيث أن الاختبارات من أجل المسافرين الوافدين عديمي الأعراض في المطار  ، يتم توفيرها في الواقع من قبل فرع خدمة مختبر الصحة العامة التابع لوزارة الصحة.
 
الاختبارات
الاختبارات
 
وفي الوقت نفسه ، أجرت مختبرات هيئة المستشفيات أكثر من 90.000 اختبار ، خاصة للمرضى الداخليين والمرضى الخارجيين إلى المستشفيات والعيادات العامة ؛ والمسافرون الوافدون بأعراض في المطار، والأشخاص الذين يعانون من أعراض الحجر الصحي على النحو المشار إليه من قبل وزارة الصحة.
 
لتلبية الاحتياجات التشغيلية ، تم استخدام أنواع مختلفة من منصات الكشف في مختبرات المستشفيات العامة لاختبارات Covid-19. التقليدية
١. تفاعل البلمرة المسلسل : الذى يمكن لمنصة (PCR) التعامل مع حوالي 90 عينة في نفس الوقت بفترة زمنية تتراوح من ٦ إلى ٨ ساعات.
 
٢.  اختبار PCR سريع يسمح بمرونة التعامل مع عدد واحد أو عدد صغير من الاختبارات في وقت واحد ، على سبيل المثال في مراكز "الفرز والاختبار" في أقسام الحوادث والطوارئ ، أو قبل بعض إجراءات التشغيل الطارئة.
 
في حين أن وقت تشغيل آلة الاختبار الأخيرة حوالي 45 دقيقة ، فإن وقت الاستجابة بما في ذلك إعداد العينة ونقلها يتراوح من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
 
وقالت الدكتورة فيفيان تشوانج ، المدير العام (العدوى ، الطوارئ ، الطوارئ) ، هيئة المستشفيات، انه عند اختيار نوع الاختبار ، يتم إيلاء الاعتبار الواجب لعدد عينات المرضى ، وضرورة إجراء الاختبارات لتسهيل اتخاذ القرارات السريرية بشأن العزل أو العلاج أو الخروج من المستشفى ، وعوامل أخرى، وعادة  تجري هيئة المستشفيات 1000 اختبار كل يوم ، بحد أقصى 2000 اختبار خلال أوقات الذروة.
 

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