اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نشطاء يبرزون فيديو مفبرك عن كورونا للتقليل من دور مصر فى مواجهة الوباء

السبت، 30 مايو 2020 06:03 م
نشطاء يبرزون فيديو مفبرك عن كورونا للتقليل من دور مصر فى مواجهة الوباء كورونا
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مقطع فيديو يحتوى على مشهد تمثيلى يهدف إلى التقليل من دور الحكومة وتشويه أدائها فى مواجهة وباء كورونا بمصر.

ويظهر فى الفيديو ممرضة جالسة على الأرض بجوار شخص على أنه "مصاب بكورونا" ويقوم شخصان بتصويرها أثناء استغاثتها بالأطباء ، فى محاولة لتشوية صورة مصر وأطبائها اللذين يبذلون الغالى والنفيس لإنقاذ مصابى كورونا.

 

وأوضح عدد من المعلقين على هذا الفيديو أن هذه المشاهد المفبركة يتم تصويرها فى قنوات الإخوان في تركيا وقناة الجزيرة في قطر بغرض الإساءة إلى مصر.


مصرفيروس كورونا

كورونا

الجزيرة

قطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الجيش الليبى: إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بنى وليد

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة 5400 وحدة و1000 قافلة لتوزيع أدوية كورونا على مخالطى الحالات الإيجابية

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

الصحة تناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما بعد 14 يوما من الشفاء

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

مصادر: إصابة النائبة نشوى الديب بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

السيسى يؤكد لماكرون فى اتصال هاتفى: موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة