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كلاكيت ثالث مرة.. نتنياهو فى العزل الصحى.. والسبب كورونا.. اعرف القصة

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:31 م
كلاكيت ثالث مرة.. نتنياهو فى العزل الصحى.. والسبب كورونا.. اعرف القصة نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدخل العزل للمرة الثالثة فى أقل من شهرين، بعدما اتضحت إصابة عاملة فى مقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بفيروس كورونا المستجد" كوفيد19".

وأوضحت الصحيفة، أنه أثناء إجراء التحاليل والفحوصات الدورية المخبرية على العاملين والموظفين بمقر رئيس الوزراء اتضح أن تحاليل عاملة صيانة خرجت إيجابية، وهو ما يستلزم المخالطين لها أو الذين تواجدوا فى مقر رئيس الوزراء إخضاعهم للعزل المنزلى لمدة 15 يوماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول مرة خضع فيها نتنياهو للعزل المنزلى كانت عندما خالط وزير الصحة يعقوب ليتسمان في شهر إبريل الماضى، وخضع للعزل للمرة الثانية عندما خالط مستشارته لشؤون الحريديم ريبيكا بالوتتشى التي أصيبت بالفيروس .

وفى حال تطبيق العزل على نتنياهو للمرة الثالثة سيكون أول مسؤول في العالم يخضع للعزل لمدة 45 يوماً، نفذت على 3 مراحل.

 

 

 


نتنياهو

كورونا فيروس كورونا

إسرائيل

تل ابيب

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