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قومى المرأة ببنى سويف: حملات توعية بفيروس كورونا للسيدات بمدن وقرى المحافظة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:19 م
قومى المرأة ببنى سويف: حملات توعية بفيروس كورونا للسيدات بمدن وقرى المحافظة حملات التوعية لسيدات بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، حملات توعية السيدات والفتيات بالمدن وقرى المراكز الإدارية السبع، بسبل الوقاية والحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأكدت نارمين عبد العظيم، مقررة فرع المجلس ببنى سويف، فى تصريحات اليوم الاثنين، قيام الرائدات الريفيات بنشر التوعية بفيروس كورونا وآليات الوقاية منه، بالإضافة إلى توضيح أهمية التنظيف والتعقيم المستمر للمنزل واستخدام الكمامات والكحول للتطهير الايدى والسطح ، وذلك خلال حملات التوعية شملت قرى "كوم أبو خلاد ، دنديل،الرياض، دلاص، والزيتون بمركز ناصر شمال المحافظة، والسلطاني، البرانقه، وسدس بمركز ببا جنوب المحافظة، وشريف باشا، منشاه عاصم، الكوم الاحمر، بنى عفان، تزمنت الشرقيه، بنى بخيت، اهوه، بمركز بنى سويف، والهرم، أطواب، الحومه بمركز الواسطى شمال المحافظة، وبنى صالح، صفط العرفا، تلت بمركز الفشن جنوب المحافظة، وتمام كساب، شاويش بمركز اهناسيا، غرب المحافظة، والشنطور، دشطوط بمركز سمسطا جنوبى غرب المحافظة، علاوة على توعية السيدات والفتيات فى عدد من مناطق مدينة بنى سويف العاصمة." 

وفى نفس الصدد، أشارت الدكتوة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن حملات التوعية التى ينفذها المجلس من خلال الرائدات الريفيات، تأتى استشعاراً بمسئوليته المجتمعية تجاه الوطن والأفراد، وانطلاقاً من دور المجلس الأساسى فى رفع الوعى بمختلف قضايا المجتمع ودوره الحالى فى توصيل المعلومات الصحيحة للأهالى حول خطورة الوباء، وأهمية النظافة والتباعد الاجتماعى بين الأفراد لحماية أنفسهم وأحبائهم من الإصابة وانتقال العدوى اليهم، والتعريف بالمرض وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة ظهور الأعراض على المريض، لافتة إلى أن حملات التوعية تتم بمعاونة الرائدات الصحيات والريفيات بكل محافظة.

وتابعت مايا مرسى، إن المجلس يتعاون أيضا مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف، ووزارة الهجرة، وعدد من الجمعيات الأهلية لتوصيل الإعانات المالية والعينية إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بهدف العمل على تخفيف ومواجهة الأعباء الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم.

 

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حملات التوعية لسيدات بنى سويف

 

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حملات التوعية لسيدات بنى سويف

 

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حملات التوعية لسيدات بنى سويف

 

 


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