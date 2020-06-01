ضبط 5 أشخاص وغلق وتشميع 7محلات لمخالفتهم قرار الحظر بطنطا

الغربية - عادل ضرة

شن قسم شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد وسيم قنديل حملة مرافق مكبرة بمدينة طنطا، لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بتطبيق قرار حظر التجوال، بتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، أسفرت عن ضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر التجوال وغلق وتشميع 7 محلات لمخالفتهم قرار الحظر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد ألقت القبض على عدد كبير من الشباب لخرقهم قرار حظر التجوال أثناء تواجدهم داخل مقهى، بجوار مقابر قرية محلة أبو على مركز المحلة، وتم اقتيادهم لمركز شرطة المحلة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة قد تلقت بلاغا من الأهالى بقيام صاحب مقهى بدون ترخيص بالقرب من مقابر قرية محلة ابو على بخرق قرار الحظر وفتحها واستقبال الشباب، على الفور تم الدفع بقوة أمنية من المركز بقيادة العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث المركز تحت إشراف اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، وتم مداهمة الغرزة وضبط عدد كبير من الشباب بداخلها وتم القبض عليهم واقتيادهم للمركز لمخالفتهم قرار الحظر، وتم تشميع الغرزة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد أعلن عن غلق وتشميع 16 محلا بمدينة طنطا وقريه بلتاج التابعة لمركز قطور ومدينة المحلة ومدينة سمنود لمخالفتها قرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.