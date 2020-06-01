اليوم السابع
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سفير البحرين: 150 مواطنا وطالبا بحرينيا يغادرون اليوم القاهرة إلى المنامة

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:32 م
سفير البحرين: 150 مواطنا وطالبا بحرينيا يغادرون اليوم القاهرة إلى المنامة سفير البحرين هشام بن محمد الجودر
(أ ش أ)

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غادر مطار القاهرة، اليوم الاثنين، 150 مواطنا وطالبا بحرينيا من الراغبين بالعودة إلى البلاد، وذلك ضمن رحلة العودة الثالثة والأخيرة للمواطنين البحرينيين من جمهورية مصر العربية، وأكد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، أن سفارة المملكة بالقاهرة قامت بتذليل كافة الأمور أمام المواطنين البحرينيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أبنائها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وفق توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين .
 
وقال هشام بن محمد الجودر ان سفارة البحرين بالقاهرة تقوم على تقديم كل سُبل العون لمن يرغب من رعايا المملكة بالعودة إلى الوطن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في المملكة .
 
وحرص الجودر على الاطمئنان على أبناء المملكة والمواطنين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء المملكة الموجودين في مختلف المحافظات المصرية.
 
وأكد الجودر أن سفارة المملكة قامت بتسهيل عودة 1272 مواطنا بحرينيا وطالبا بحرينيا، حيث تمكنت السفارة من التنسيق لتسهيل عودة 800 مواطن إلى المملكة قبل قرار تعليق الطيران في جمهورية مصر العربية في 17 مارس الماضي، و322 مواطنا بعد الإغلاق، حيث تم تسيير رحلتين سابقتين للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، ففي 11 أبريل الماضي نقلت 165 بحرينيا كدفعة أولى من المواطنين الذين أكدوا رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن، وفي 27 أبريل الماضي تم نقل 157 مواطنا وطالبا، وفي الرحلة الثالثة غادر اليوم 150 مواطنا وطابا عائدين إلى أرض المملكة.
 
كما أكد أن سفارة المملكة بالقاهرة لن تتوانى في تقديم الدعم لأبناء المملكة الذين قرروا البقاء في مصر، نتيجة ارتباطات العمل أو العلاج أو ارتباطات عائلية.
و توجه الجودر بالشكر للمسئولين في مصر على تعاونهم في تسهيل رجوع المواطنين البحرينيين للمملكة، مؤكدا أن تعاون وزارة الخارجية المصرية استمر بشكل مكثف خلال أجازة عيد الفطر لترتيب رحلة العودة الأخيرة، مشيدا بكافة العاملين بالسفارة على جهدهم في تسهيل إجراءات عودة المواطنين، متمنيا موفور الصحة والسلامة للجميع.

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