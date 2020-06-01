روسيا تطرح أول دواء معتمد لعلاج كوفيد-19 الأسبوع المقبل

قالت الهيئة الروسية الداعمة ماليا لأول دواء معتمد في روسيا لعلاج كوفيد-19 إن روسيا ستبدأ الأسبوع المقبل مداواة المصابين بالمرض به في خطوة تأمل أن تخفف الضغط على أجهزة الرعاية الصحية وتعجل بالعودة إلى النشاط الاقتصادي العادي.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي لرويترز في مقابلة إن بإمكان المستشفيات الروسية أن تبدأ في إعطاء الدواء المضاد للفيروس المسجل باسم أفيفافير للمرضى اعتبارا من 11 يونيو حزيران.

وأضاف أن الشركة المصنعة للدواء ستنتج ما يكفي منه لعلاج حوالي 60 ألف مريض شهريا.

ولا يوجد حاليا لقاح لكوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا الجديد ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها حتى الآن.

وحقق دواء جديد من إنتاج شركة جيلياد اسمه ريمديسيفير بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين بكوفيد-19 ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو انسانية.

وكانت شركة يابانية طورت دواء أفيفافير في أواخر التسعينيات ثم اشترتها شركة فوجي فيلم عندما وسعت نشاطها ليشمل الرعاية الصحية.

وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن علماء روسيا أدخلوا تعديلات على الدواء لزيادة فاعليته وإن موسكو ستكون على استعداد لنقل تفاصيل هذه التعديلات لأطراف أخرى في غضون أسبوعين.

وتجري اليابان تجارب على الدواء نفسه تحت اسم أفيجان. وقد أشاد به رئيس الوزراء شينزو آبي وخصصت الحكومة تمويلا له قدره 128 مليون دولار لكن لم يتم اعتماده للاستخدام حتى الآن.

ويوم السبت ظهر اسم دواء أفيفافير على قائمة الأدوية المعتمدة لدى الحكومة الروسية.

وقال ديمترييف إن التجارب الإكلينيكية على الدواء شارك فيها 330 شخصا وكشفت عن نجاحه في علاج الفيروس في أغلب الحالات خلال أربعة أيام.

وأضاف أن من المقرر أن تستكمل التجارب خلال أسبوع لكن وزارة الصحة اعتمدت الدواء بموجب تدابير خاصة معجلة وعملية تصنيع بدأت في مارس آذار.

وعادة ما تستغرق التجارب الإكلينيكية في اختبار فعالية الأدوية شهورا عديدة ويشارك فيها أعداد كبيرة من المرضى يقع عليهم الاختيار عشوائيا.

ولا يعد النجاح في التجارب الأولى على نطاق ضيق ضمانا بالنجاح فيما بعد في التجارب الموسعة.

فعلى سبيل المثال ربطت دراسة نشرت هذا الشهر بين دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروج له، وبين زيادة في خطر الوفاة في مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات.

وقال ديمترييف إن روسيا تمكنت من تقليص الفترة الزمنية للاختبار لأن الدواء الياباني الذي تم على أساسه تطوير أفيفافير مسجل في عام 2014 ومر بمراحل اختبار مهمة قبل أن يعدله الخبراء الروس.

وأضاف "نحن نعتقد أنه سيغير قواعد اللعبة. إذ أنه سيقلل الضغط على نظام الرعاية الصحية وسيقل عدد من تتطور حالاتهم إلى حالات حرجة. نحن نعتقد أن الدواء مهم لاستئناف النشاط الاقتصادي الكامل في روسيا".

وأعلنت روسيا رصد 414878 حالة إصابة بالفيروس لتحتل بذلك المركز الثالث بين دول العالم على قائمة انتشار الوباء بعد البرازيل والولايات المتحدة. غير أن عدد الوفيات الرسمي فيها منخفض إذ يبلغ 4855 وفاة رغم أن هذا الرقم موضع خلاف.

وقال ديمترييف إن صندوق الثروة يملك 50 في المئة من شركة كيمرار التي تتولى تصنيع الدواء وإنه مول التجارب وأعمالا غيرها مع شركائها بمبلغ 300 مليون روبل تقريبا (4.3 مليون دولار). وعزا انخفاض التكاليف في روسيا إلى أعمال التطوير السابقة للدواء في اليابان.