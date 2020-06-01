اليوم السابع
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رئيس البريد الجديد فى أول تصريح لليوم السابع يكشف أهم الملفات ويرد على غسيل الأموال

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:43 م
رئيس البريد الجديد فى أول تصريح لليوم السابع يكشف أهم الملفات ويرد على غسيل الأموال شريف فاروق
كتبت هبة السيد

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قال الدكتور شريف فاروق الرئيس الجديد لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فى أول تصريحات عقب توليه منصبه، إنه سيركز على استكمال منظومة التحول الرقمى وتطوير الخدمات البريدية والتكنولوجيا المالية والاهتمام بشركة الاستثمار والحوكمة واستكمال مسيرة التطوير بالهيئة، مضيفا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى فى الكثير من الأمور المالية. 
 
وحول تكليف بمراجعة آليات الهيئة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، أكد شريف فاروق الذى تم تعينه أيضا بمنصب مساعد الوزير للتطوير، أنه أمر طبيعى فى أى مؤسسة بها تداول للأموال مثل البنوك والمؤسسات المالية مثل نقل الأموال وتحويل الأموال وصرف الأموال النقدية، لذا يجب الاهتمام ومراجعة وحدة غسيل الأموال طوال الوقت. 
 
وأصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بتكليف الدكتور شريف محمد فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام. ويأتى على رأس أولويات المهام التى كلف بها الدكتور  شريف فاروق؛ الاستمرار فى تطوير الهيئة لتصبح منفذا رئيسيا لتقديم الخدمات الحكومية فى إطار مشروع بناء مصر الرقمية  وتطوير الخدمات اللوجستية والبريدية وتنشيط التجارة الإلكترونية، فضلا عن التنمية البشرية والتدريب لموظفى الهيئة والمساهمة فى جهود الدولة للتوسع فى الشمول المالى وتطوير أداء منظومة صرف المعاشات ونظم السداد وتكريس دور طوابع البريد الثقافى والتربوى، ومراجعة آليات الهيئة بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال.
 
ويمتلك الدكتور شريف فاروق خبرة مصرفية لمدة تزيد عن 29 عاما فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.
 
وشغل الدكتور شريف فاروق منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى منذ مارس 2017، استطاع خلالها قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006/2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية – القاهرة (المسمى حاليا بمصرف أبوظبي الاسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الامريكى – القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.
 
وحصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الاعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) فى 2009، ودكتوراة فى إدارة الاعمال من جامعة عين شمس.

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عمرو طلعت

وزير الاتصالات

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