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جامعة القاهرة: عقوبات فورية على المخالفين لإجراءات التباعد الاجتماعى

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:52 م
جامعة القاهرة: عقوبات فورية على المخالفين لإجراءات التباعد الاجتماعى جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية
كتب محمد صبحى

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واصلت جامعة القاهرة، تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة كافة أطراف المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، حيث تم توفير كبائن تعقيم ذاتى وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، وعدم السماح بالدخول لأي شخص غير مرتدى الكمامة الطبية بالدخول للجامعة، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار رئيس جامعة القاهرة التنفيذى.
 
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،فى بيان للجامعة منذ قليل  أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد داخل كليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها مسافة 2 متر على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبى مع أى حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن تفعيل خدمة إجراء المسحة الطبية للعاملين بالجامعة سواء المصابين بفيروس كورونا المستجد أو حالات الاشتباه، وذلك اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 1 يونيو، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، على أن يتم تمديد الخدمة إلى الساعة السادسة مساءً تدريجيًا، وذلك ضمن خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير اجراءات الوقاية لكافة العاملين والمنتسبين للجامعة، وبالتزامن مع توجيه الحكومة بالعودة للعمل ووضع خطة للتعايش.
 
وقال الدكتور الخشت، إنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي اتصالات كافة العاملين بالجامعة، والاستفسار عن الأعراض والشكاوى، وسوف يتم الرد من خلال أحد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة كمرحلة أولى، موضحًا أنه في حال تطابق أعراض فيروس كورونا على المتصل فسيتم تحويله على رقم آخر لحجز موعد لعمل جميع الفحوصات والمسحة الخاصة بڤيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص العيادات الخارجية للقصر العيني القديم لهذا الغرض.
 
 
 
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (1)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (1)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (2)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (2)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (3)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (3)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (4)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (4)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (5)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (5)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (6)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (6)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (7)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (7)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (8)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (8)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (9)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (9)

جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (10)
جامعة القاهرة تستمر في تطبيق اجراءات الوقاية داخل منشآتها (10)

 


 

جامعة القاهرة

محمد الخشت

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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