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تعافى أصغر طفلة من فيروس كورونا بمستشفى الغردقة العام

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:33 م
تعافى أصغر طفلة من فيروس كورونا بمستشفى الغردقة العام تعافي طفلة من كورونا بمستشفي الغردقة العام
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن تعافى أصغر طفلة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الغردقة العام، يبلغ عمرها سنة و7 أشهر .

واكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أن الطفلة المتعافية تدعى " لافانيا"  تلقت فترة العلاج والعزل بمستشفى الغردقة العام حيث تم دخولها يوم الاثنين الماضى 23 من مايو وبعد عزلها وإعطاؤها العلاج طبقا للبرتوكول المتبع  والمعتمد بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الفريق الطبى مكثف بقسم العزل بمستشفى الغردقة العام تم شفاؤها وخروجها اليوم الاثنين وثبتت نتيجة سلبية العييتين المتاليتين الأخيرة لها.

وتقدم وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر بالشكر الفريق الطبى المشرف بمستشفى الغردقة العام وهم الدكتور امجد كامل (اخصائى اطفال)، واسلام عبد الرشيد (اخصائى اطفال) ، وعصام قاعود (استشارى الأمراض الصدرية)، واميل قليعى (اخصائى اطفال )وبمساعدة الدكتور جمال المغربى (مدير المستشفى) ود.محمد السيسى (وكيل المستشفى).

كما أكد وكيل وزارة الصحة أن الطفلة لافانيا تعد الحالة الثانية التى يتم شفائها بمستشفى الغردقة العام حيث وصل معدل الشفاء بمستشفيات المحافظة 29 حالة بينهم 27 حالة بمستشفى حميات الغردقة .

وكان اعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، اول امس الاحد إنه تم شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الغردقة العام، وأن هناك 25 حالة تم شفاؤها بمستشفى حميات الغردقة بعد أن تحولت حالتهم من ايجابية لسلبية، وبذلك يصبح عدد المتعافين بالكورونا من داخل مستشفيات الغردقة العام وحميات الغردقة 26 حالة .

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مستشفى حميات الغردقة صدر قرار من وزارة الصحة بتحويلها لمستشفى عزل أول مايو الجاري، وأن منذ استقبالها لحالات كورونا المستجد تحولت عينات 25 حالة حتى الآن من ايجابية لسلبية .

 

 


البحر الاحمر

تعافي طفلة من كورونا بالغردقة

صحة البحر الاحمر

فيروس كورونا

الغردقة العام

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