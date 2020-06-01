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تحرير 30 مخالفة عدم ارتداء الكمامة فى الزرقا بدمياط

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:37 م
تحرير 30 مخالفة عدم ارتداء الكمامة فى الزرقا بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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قام مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط ، برئاسة العميدأحمد الشلتاوى، مأمور مركز شرطة الزرقا، بشن حملة موسعة تنفيذاً لقرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات للسادة المواطنين والسائقين حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 30 محضر للمخالفين بعدم ارتداء الكمامة بمركز الزرقا، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، وبمتابعة العقيد فادى يوسف لوقا عوض رئيس مركز ومدينة الزرقا.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قامت بزيارة ميدانية، استهدفت تفقد عدد من المناطق والمواقف بمدينتى دمياط والروضة، لمتابعة تطبيق القرار الصادر أمس، والخاص بإلزام سائقى سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعى والركاب بارتداء الكمامة الوقائية، وذلك وفقًا لبيان رئاسة مجلس الوزراء، والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد Covid19.

واستهلت المحافظ تلك الزيارة التى رافقها خلالها، اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، بتفقد موقف سيارات سرفيس السنانية، والأعصر بشارع عمر أفندى، لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الوقائية، وكذا متابعة الإجراءات التى يتخذها رجال المرور والأجهزة الأمنية حيال المخالفين من سحب رخص السيارات، وفرض غرامات فورية.

وخلال تواجدها بتلك المنطقة، وجهت محافظ دمياط إلى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برفع كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بالشارع لتسهيل حركة المارة والحد من الازدحام وتجمعات المواطنين.

 

 


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