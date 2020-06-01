بريطانيا: ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة من كورونا إلى 39045

رويترز

قالت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، إن عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع 111 حالة ليصبح 39049 حالة.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات الجديد يضم 445 حالة وفاة إضافية في انجلترا خلال الفترة من 24 أبريل نيسان إلى 31 مايو .

وطالب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مواطنيه من توخى الحذر، والبقاء آمنين، مع البدء فى تخفيف اجراءات الحظر والقيود فى بريطانيا.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود في إنجلترا، من المهم أن نبقى جميعا متيقظين، لخطر الإصابة بالفيروس التاجي، تذكر أن تغسل يديك ، وأن تبق على مسافة مترين ، وإذا كان لديك أعراض ، فاعزل نفسك وقم بإجراء الاختبار".