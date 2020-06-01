اليوم السابع
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اليونان تعلن بناء سور عائم على حدودها مع تركيا لمنع وصول المهاجرين

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:33 م
اليونان تعلن بناء سور عائم على حدودها مع تركيا لمنع وصول المهاجرين لاجئين
كتبت: هناء أبو العز

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تخطط اليونان لإقامة "سور عائم" بطول 1.7 ميل في البحر لمنع المهاجرين من الوصول إلى جزرها، وسيتم تركيب الحاجز الصافي خلال الأشهر الثلاثة القادمة على طول الساحل، وقد دعت وزارة الدفاع العطاءات من الشركات الخاصة لبناء السياج، وذلك  بعد ارتفاع عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى جزر مثل ليسبوس، واحتجاج  الآلاف من سكان الجزيرة الأسبوع الماضي لإزالة المخيم المكتظ.
 
 وأعلنت وزارة الدفاع عن الخطط على موقع إلكتروني للمشتريات الحكومية ودعت الشركات الخاصة لتقديم عطاءات للعقد الذي تقدر أنه سيكلف 500 ألف يورو (423 ألف جنيه إسترليني). 
 
وسيتم تثبيت "السور العائم" لمنع المهاجرين  من عبور البحر من تركيا، وسيتم وضع الحاجز الذي يبلغ طوله 1.7 ميل في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة بعد أن عثرت الحكومة على مقاول خاص لبناءه، ومن غير المعروف حتى الآن مكان وضع الحاجز ، لكن المهاجرين غالبًا ما استخدموا الطريق من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية في محاولة للوصول إلى الاتحاد الأوروبي
 
وتأتي خطط الحاجز الصافي بعد ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية الشرقية ، بما في ذلك ليسبوس وساموس وخيوس حيث تكون المخيمات شديدة الاكتظاظ.
 
 ونزل الآلاف من المتظاهرين اليونانيين الأسبوع الماضي إلى الشوارع في الجزر مطالبين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بتقاسم العبء.
 
وقالت الحكومة اليونانية إن "نظام الحاجز العائم" يجب أن يتم بناؤه "بمواصفات غير عسكرية" و "سمات محددة لتنفيذ مهمة (الوكالات البحرية) في إدارة أزمة اللاجئين".
 
وقال مسؤول حكومي: "ستنفذ وزارة الدفاع عملية العقد هذه ، ولكنها للاستخدام المدني ، وهي عملية مماثلة لتلك المستخدمة لتوريد معدات أخرى (للمخيمات) التي تؤوي اللاجئين والمهاجرين".
 
وتعهدت حكومة يمين الوسط التي تبلغ من العمر ستة أشهر في اليونان باتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن أزمة الهجرة وتخطط لإنشاء مرافق احتجاز للمهاجرين الذين حرموا من اللجوء وتسريع عمليات الترحيل إلى تركيا.
 
كما نظمت جزر ليسبوس وساموس وخيوس إضرابًا عامًا ، وأغلقت المتاجر والخدمات العامة وحشدت في الساحات المركزية ، يلوح العديد من المتظاهرين بالأعلام اليونانية (في الصورة: الآلاف في شوارع ميتيليني في جزيرة ليسبوس في اليونان الأسبوع الماضي)
 
 وبموجب اتفاقية الهجرة لعام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ، وُعدت الحكومة التركية بما يصل إلى ستة مليارات يورو (5.1 مليار جنيه إسترليني) للمساعدة في وقف الحركة الجماعية للمهاجرين إلى أوروبا.
 
وقام ما يقرب من 60،000 مهاجر ولاجئ بالعبور إلى الجزر في العام الماضي ، أي ما يقرب من ضعف الرقم المسجل في عام 2018 ، وفقًا لبيانات من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
 
 
 
 

اليونان

لاجئين

تركيا

مهاجرين

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