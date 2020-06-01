اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 06:11 م
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المجلس الإشرافى للوفتهانزا يوافق على إنقاذ مالى حكومى بقيمة 10 مليارات دولار

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:10 م
المجلس الإشرافى للوفتهانزا يوافق على إنقاذ مالى حكومى بقيمة 10 مليارات دولار أرشيفية
رويترز

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قال المجلس الإشرافى للوفتهانزا، اليوم الاثنين، إنه وافق على إنقاذ مالى حكومى بقيمة تسعة مليارات يورو (10 مليارات دولار) سيرغم شركة الطيران الألمانية على التخلي عن بعض مواقعها الرئيسية للإقلاع والهبوط لمنافسين.

وقال كارل لودفيج كلاي رئيس المجلس الإشرافي للوفتهانزا "نوصي مساهمينا بأن يسيروا في هذا المسار، حتى إذا كان هذا يتطلب منهم أن يقدموا مساهمات كبيرة لاستقرار شركتهم"، لكن يجب أن نقول بوضوح أن لوفتهانزا أمامها طريق صعب جدا."

والموافقة هي أحدث خطوة في الإنقاذ الحكومي المعقد للوفتهانزا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على قطاع السفر، وتأتي في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي للمجموعة الأسبوع الماضي.

وما زال الإنقاذ المالي يحتاج إلى موافقة الهيئات التنظيمية وحملة الأسهم في لوفتهانزا الذين من المقرر أن يعقدوا اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في الخامس والعشرين من يونيو.

وبموجب الخطة ستأخذ الحكومة الألمانية حصة 20 بالمئة في لوفتهانزا وأيضا مقعدين في مجلسها الإشرافي.

وقالت لوفتهانزا إنها ستنشر نتائجها للربع الأول في الثالث من يونيو.


لوفتهانزا

طائرات لوفتهانزا

اخبار لوفتهانزا

شركات طيران

طيران المانى

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