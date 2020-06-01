اليوم السابع
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المتحدث باسم الجيش الليبى : كل محاولات الميليشيات للدخول إلى ترهونة باءت بالفشل

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:36 م
المتحدث باسم الجيش الليبى : كل محاولات الميليشيات للدخول إلى ترهونة باءت بالفشل المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة، غربى ليبيا، مجددا تأكيده على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركى فى ليبيا.
 
وقال المسماري، فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية ، "إن الجيش الوطنى الليبى دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على الميليشيات ، وإن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها فى الأصابعة، كما أن محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل".
 
ولفت إلى، أن الخطوة المقبلة هى استكمال المعركة إلى النهاية ، قائلا : "هذه حرب طويلة تتطلب النفس الطويل، وبالتالى فنحن نسير فيها بالشكل الجيد".
 
يشار إلى أن، تركيا ترسل دعما كبيرا لحكومة فايز السراج فى الغرب الليبي، بما فى ذلك أسلحة وطائرات من دون طيار، فضلا عن تجنيد آلاف المرتزقة للقتال فى صفوف الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة طرابلس.
 

ليبيا

الجيش اليبيى

الجيش الوطنى الليبى

احمد المسمارى

الميليشيات الارهابيه

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