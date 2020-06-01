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الصين تسجل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:59 ص
الصين تسجل 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية الصين
كتب أحمد عرفة

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تسجل ذكر موقع روسيا اليوم، أن الصين سجلت 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يعتبر ارفاعا مقارنة بإصابتين في اليوم السابق، حيث يعتبر هذا الارتفاع بالإصابات الأعلى منذ 11 مايو.

 

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع الحالات الجديدة مستوردة تشمل مسافرين من الخارج، كما سجل البر الرئيسي للصين 16 إصابة جديدة بدون أعراض مقارنة بـ3 حالات في اليوم السابق ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الأحد 83017، وبقيت حصيلة الوفيات عند 4634.

 

وفى وقت سابق أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل حالات وفاة أو إصابة محلية أو مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالتين وافدتين من الخارج تم تسجيلهما في مقاطعة شاندونغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83001 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

 

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن مريضين اثنين خرجا أمس من المستشفى بعد شفائهما ليصل إجمالي المتعافين إلى 78304 أشخاص، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات الوافدة بلغ حتى نهاية يوم أمس 1740 حالة خرج منها 1692 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنه تم أمس الإبلاغ عن ثلاث حالات جديدة بدون أعراض بينها حالة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض إلى 389 حالة، فيما مايزال 5183 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين تحت الملاحظة الطبية.

 

 

 


الصين

كورونا

إصابات

ازمه كورونا

كوفيد 19

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