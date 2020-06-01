اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:29 م
خالد صلاح
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الصين:أمريكا أصبحت "مدمنة انسحاب" بعد قرار انسحابها من منظمة الصحة العالمية

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:39 م
الصين:أمريكا أصبحت "مدمنة انسحاب" بعد قرار انسحابها من منظمة الصحة العالمية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قالت الصين اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أصبحت "مدمنة انسحاب" وذلك في أعقاب قرار الأخيرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. وتابعت الصين أن الانسحاب يكشف عن السعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان للصحفيين في إفادة يومية إن المجتمع الدولي يرفض ما وصفه بالسلوك الأناني للولايات المتحدة.

وأضاف تشاو "الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من التجمعات وإلغاء المعاهدات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية واتهمها بأنها أصبحت دمية في يد الصين.

ونفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتهامات ترامب بأنها روجت "معلومات مضللة" نشرتها الصين بشأن الفيروس.

ويأتي قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومقرها جنيف وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن تفشي فيروس كورونا.

وانسحب ترامب من كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) واتفاقية دولية لمواجهة تغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني كما عارض اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة. 

 


منظمة الصحة العالمية

الصين

امريكا

كورونا

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