الصين:أمريكا أصبحت "مدمنة انسحاب" بعد قرار انسحابها من منظمة الصحة العالمية

رويترز

قالت الصين اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أصبحت "مدمنة انسحاب" وذلك في أعقاب قرار الأخيرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. وتابعت الصين أن الانسحاب يكشف عن السعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية.