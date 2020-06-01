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السودان.. 12 وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:24 م
السودان.. 12 وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توثيق 12 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة في السودان ارتفع إلى 5173 حالة.

وأضافت في تقريرها حول الجائحة، أن عدد الوفيات بالجائحة ارتفع إلى 298 وفاة عقب تسجيل 12 وفاة جديدة.

وأوضحت تماثل 99 حالة للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 1522.

وأفادت الوزارة بأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى استمرار نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، كما دعتهم إلى متابعة الموقع الرسمي وصفحتها على موقع "فيس بوك"، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.3 ملايين اصابة، وتقترب حالات الوفاة من 375 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة شفاء من هذا الفيروس. 
 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن 22 وفاة و1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 525 والإصابات 87142، وفيما تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والإجمالي يرتفع إلى 1233.

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