السودان تحذف "هيدروكسى كلوركوين" من بروتوكول علاج كورونا

الخرطوم (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة السودانية حذف عقار "هيدروكسى كلوركوين" من بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وذكرت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، وجهت بحذف العقار من بروتوكول العلاج، بناء على النتائج العلمية التي تم نشرها مؤخرا وتوجيه منظمة الصحة العالمية، بإيقاف كل التجارب السريرية لعقار الهيدروكسي كلوركوين، لمعالجة كورونا كوفيد- 19.

وطالب المنشور كافة مراكز العلاج والأطباء بإيقاف استخدام العقار فوراً مع الإستمرار على متبقى موجبات البروتوكول العلاجي.

وسجل السودان 5026 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 286 وفاة، و 1423 حالة شفاء.

وكانت وزارة الصحة السودانية،أكدت تسجيل 226 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و24 وفاة، منها 22 فى ولاية الخرطوم أمس الأحد.

وأوضحت الوزارة - في بيان أمس، عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 171 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات.