اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 10:46 م
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الرئيس الأمريكى السابق أوباما يشيد بالاحتجاجات ويندد بالعنف

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:54 م
الرئيس الأمريكى السابق أوباما يشيد بالاحتجاجات ويندد بالعنف باراك أوباما
رويترز

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ندد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، اليوم الاثنين، باستخدام العنف في الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد عدم المساواة العرقية واستخدام الشرطة للقوة المفرطة، مشيدا في الوقت نفسه بأفعال المحتجين السلميين الساعين للإصلاح.

وكتب أوباما في مقال نشرته منصة ميديام الإلكترونية أن الغالبية العظمى من المحتجين سلميون لكن "أقلية صغيرة" تعرض الناس للخطر وتُلحق الضرر بنفس المجتمعات التي تهدف الاحتجاجات لدعمها.

وقال أوباما، وهو ديمقراطي تولى الرئاسة لفترتين قبل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إن العنف "يزيد من الدمار في الأحياء التي تعاني فعلا على الأغلب من نقص الخدمات والاستثمارات ويصرف الانتباه عن القضية الأكبر".


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