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الجارديان: 5 عقارات جديدة تدخل على خط تجارب كورونا فى بريطانيا.. تعرف عليها

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:20 ص
الجارديان: 5 عقارات جديدة تدخل على خط تجارب كورونا فى بريطانيا.. تعرف عليها مسحة كورونا - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه سيتم تجربة خمسة عقاقير جديدة فى 30 مستشفى فى مختلف أنحاء المملكة المتحدة فى السباق للعثور على علاج لكوفيد 19.

 

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أيام قليلة من توقف التجارب العالمية على هيدروكسى كلوروكين، وهو الدواء الذى روج له الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كعلاج، يتطلع العلماء البريطانيون إلى تسجيل مئات المرضى لإجراء تجارب على الأدوية التى يأملون أن تمنع إصابة الناس بالمرض الشديد بحيث لا يحتاجون إلى الرعاية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعى.

 

 وتتراوح هذه العقاقير من أدوية مثل الهيبارين، الذى يستخدم لتخفيف الدم إلى العلاجات التى لا تزال قيد التجارب السريرية لحالات مثل الاضطرابات العضلية والرئوية وفى الدم، والتى يوجد أدلة على أن لديها خصائص قوية مضادة للفيروسات أو مضادة للالتهابات.

 

وتعتبر الدراسات جزءا من برنامج (تتسريع البحث والتطوير الخاص بكوفيد 19)، الذى يشمل اطباء وعلماء والصناعة وخدمات الصحة الوطنية والمعهد الوطنى لأبحاث الصحة، وهيئة البحوث والابتكار بالمملكة المتحدة.

 

والعقاقير الخمسة التى تجرى عليها التجار هى:

- الهيربارين، عقار لسيولة الدم مستخدم فى المستشفيات، وسيقدم لمرضى كوفيد لأول مرة.

-عقار بينسينتنب، يستخدم فى علاج اضطرابات الدم.

- ميدى 3506، وهى حقنة مضادة للالتهاب تعالج اضطرابات البشرة والانسداد الرئوى المزمن، لكن تم استخدمها أيضا فى تجارب الربو من قبل. ويعمل على الحد من الستوكين الذى يتسبب فى فرط نشاط الجهاز المناعى ويسبب الحمى الالتهاب والتعب.

- عقار كالكينس، وتتمحور الآمال حول قدرته على وقف الإفراط فى إفراز إنزيم يعرف باسم كيناز التيروزين، وتم اختياره بعد أدلة تشير إلى خفضه معدل حدوث مضاعفات ناجمة عن عدوى كوفيد أو إصابات الرئة الشديدة.

- عقار زيلوكوبلن،  والذى يتم تجربته فى علاج اضطرابات فى الهيكل العظمى العضلة، وتعلق الآمال حول قدرته على  وقف الإفراط فى إفراز  "سلسلة تكميلية" وهى جزء من نظام المناعة الذى يمكن أن يقتل الخلايا ويؤدى غلى تلف فى الرئة.


علاج كورونا

كوفيد 19

تجارب سريرية

كورونا

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