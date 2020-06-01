اليوم السابع
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خالد صلاح
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الاسترلينى يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع أمام الدولار

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:52 م
الاسترلينى يسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع أمام الدولار الجنيه الاسترلينى
رويترز

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سجل الجنيه الاسترلينى، أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام العملة الأمريكية أثناء التعاملات اليوم الاثنين، مخترقا مستوى 1.24 دولار مع تراجع جاذبية العملة الخضراء كأداة استثمارية آمنة بفعل آمال بتعاف اقتصادى عززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق العالمية.

لكن العملة البريطانية ما زالت تتعرض لضغوط من عوامل كثيرة بما في ذلك مخاطر مرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحقيقة أن المملكة المتحدة تشهد واحدا من أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 في العالم.

وقفز الاسترليني أكثر من 1% إلى 1.2488 دولار وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.2466 دولار بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني حوالي 0.8 % إلى89.22 بنس لليورو.


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