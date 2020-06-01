اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:21 م
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اضبط مخالفة.. أهالى سنهور بالفيوم يشكون التزاحم أمام مكتب البريد

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:10 م
اضبط مخالفة.. أهالى سنهور بالفيوم يشكون التزاحم أمام مكتب البريد زحام المواطنين أمام مكتب قرية سنهور القبلية
الفيوم - رباب الجالي

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اشتكى أهالى قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، من التزاحم أمام مكتب البريد بالقرية، وطالب الأهالى المسؤلين بضرورة إلزام المواطنين بالتباعد وارتداء الكمامات للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد .


وكان عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة خطط التصدى لفيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النورى سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطط المراكز فى أعمال التعقيم والتطهير، والتعامل مع المخالفات فور وقوعها وتحصيل الغرامات المستحقة، لافتاً أن المحافظ وجه رؤساء المدن بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للتخلص الآمن من نفايات المصابين المعزولين فى منازلهم، وكذا تكثيف حملات رفع القمامة والإشغالات.

وشدد محافظ الفيوم على أهمية دور رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى التصدى لفيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم والتنسيق بين مجالس المدن، وادارة المرور، وإدارة المواقف والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكشف المحافظ عن انه سيتم تزويد مختلف المراكز بأعداد إضافية من معدات التعقيم، كما يجرى التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لشراء كمامات N95 للعاملين بالادارات المحلية ومجالس المدن، مؤكدًا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع المواقع والمنشآت، وتأهيل المجتمع المدنى للترصد ومواجهة المخالفات وأماكن التجمعات.
 


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