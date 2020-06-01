إيران تعبر عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى فنزويلا

رويترز

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى اليوم الاثنين، أن الجمهورية الإسلامية ستواصل شحناتها النفطية إلى فنزويلا إذا طلبت كراكاس المزيد.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي أسبوعي نقله التليفزيون الرسمي على الهواء "إيران تمارس حقها في التجارة الحرة مع فنزويلا وهي مستعدة لإرسال سفن أخرى إذا طلبت كراكاس المزيد من الإمدادات من إيران".

وفي تحد للتهديدات الأمريكية، أرسلت إيران أسطولا من خمس ناقلات إلى الدولة المنتجة للنفط في أمريكا الجنوبية، والتي تعاني نقصا في البنزين.