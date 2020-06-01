إسبانيا تعلن عدم تسجيل أى حالة وفاة و71 حالة إصابة جديدة بكورونا

رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد دون تغيير عن يوم الأحد عند 27127 حالة.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 زاد 71 حالة عن يوم الأحد، ليصبح 239638 حالة.

وعاودت السلطات الإسبانية فتح جميع الشواطئ الإسبانية باستثناء برشلونة، وسيفتح متحف جوجنهايم في بلباو أبوابه للمرة الأولى منذ شهور مع اتخاذ إسبانيا خطوات لإحياء صناعة سياحية توقفت بسبب فيروس كورونا.

وانخفضت عائدات إسبانيا من السياحة إلى النصف تقريبا في الأشهر الأربعة حتى أبريل ولم يسافر أي سائح إلى إسبانيا على الإطلاق في ذلك الشهر بسبب إجراءات العزل العام الصارمة التي بدأت في منتصف مارس آذار.

وقالت الحكومة إنها تعمل جاهدة لضمان توفير أفضل الظروف الصحية للسائحين في الوقت الذي تشرع فيه في حملة لمحاولة إقناعهم بالعودة بدءا من يوليو تموز.