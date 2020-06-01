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إحالة مزارع للجنايات بسوهاج قتل زوجته بالفأس بسبب الخلاف على ملكية منزل

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:19 م
إحالة مزارع للجنايات بسوهاج قتل زوجته بالفأس بسبب الخلاف على ملكية منزل صورة ارشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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أحال المستشار أحمد عبد الباقى التونى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج المتهم "ع.ق.ب" 38 سنة مزارع إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته المجنى عليها "أ.م.س" 28 سنة ربة منزل، بأن انهال على رأسها بفأس فى قرية الصوالح مركز طهطا بسوهاج، بسبب خلافات بينهما على ملكية منزل. 

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ بقيام مزارع بقتل زوجته بقرية الصوالح بمركز طهطا، وانتقل ضباط مباحث المركز للمكان، وتبين من خلال التحريات وجود خلافات بين الزوجين على ملكية منزل فحدثت بينهما مشاجرة قام خلالها الزوج بضرب زوجته بالفأس على رأسها حتى فارقت الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما من قبل محكمة الجنح وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.


سوهاج

الجنايات

قتل

طهطا

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