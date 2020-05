40 عاما من البحث.. عالم بيئة يفتش عن أهدأ مكان فى العالم

هل أنت من عشاق الأماكن الهادئة وتهرب من ضجيج السيارات وعوادم السيارات؟ فهناك الكثيرون الذين يميلون إلى البحث عن الهدوء التام وينظرون لساعات إلى العصافير التي تطير في السماء الصافية، ويرغبون في الاستماع إلى أصوات الطبيعة والاستمتاع بها بعيدا عن الضوضاء المزعجة.

ومنذ نحو 40 عاما، يسعى جوردون هيمبتون، المؤسس المشارك لـ منظمة Quiet Parks International ، للحصول على أصوات طبيعية في الأماكن الهادئة الحقيقية في العالم، هذه هي الأصوات التي جمعها من جميع أنحاء العالم.

For nearly 40 years, Gordon Hempton has sought to preserve natural sounds in the world's true quiet spaces (including in urban areas).



"We have a birthright to quiet," he says. "And we've gotten a teaser of it during this lockdown." https://t.co/TgDCCUiDrh pic.twitter.com/DyyABnuHAJ