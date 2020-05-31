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وسائل إعلام أمريكية: مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة مينيابوليس

الأحد، 31 مايو 2020 10:18 ص
وسائل إعلام أمريكية: مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بمدينة مينيابوليس مقتل اشخاص فى الولايات المتحدة - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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كشفت وسائل إعلام أمريكية فى خبر عاجل قبل قليل، بمقتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، والتى تشهد احتاججات ومظاهرات كبيرة بعد مقتل رجل أسود على يد عناصر الشرطة الأمريكية.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية حالياً، بسبب وفاة شخص من أصحاب البشرة السمراء على يد شرطي في مدينة مينيابوليس منذ أيام.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، يعلق فيها على الاحتجاجات قائلاً إن 80 % من المتظاهرين في مدينة مينيابوليس، من خارج الولاية، ويضرون بالأعمال الصغيرة التابعة لأصحاب البشرة السمراء، بينما مجتمع المدينة الحقيقي يعملون بجد من أجل السلام والمساواة".

وقالت وكالة التحقيقات الجنائية فى مينيابوليس إن ديريك شوفين، الشرطى المتهم بقتل جورج فلويد ، محتجز فى سجن خارج المقاطعة، حيث تم اعتقاله بسبب التهديدات الموجهة إلى مكتب مأمور المقاطعة.
 
وذكرت صحيفة "ستار تريبيون" أن شوفين، 44 عاما، محتجز في سجن مقاطعة رمزى بكفالة قدرها 500 ألف دولار في مقاطعة هينيبين بعد اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية .

وأوضح مكتب الاعتقال الجنائي في الولاية اختيار السجن في وقت متأخر من يوم الجمعة ، بعد عدة ساعات من اتهام تشوفين.
 

الولايات المتحدة

مينيسوتا

ترامب

احتجاجات فى امريكا

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