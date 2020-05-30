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نقل الشرطى الأمريكى قاتل جورج فلويد إلى سجن خارج المقاطعة بعد تهديدات

السبت، 30 مايو 2020 07:53 م
نقل الشرطى الأمريكى قاتل جورج فلويد إلى سجن خارج المقاطعة بعد تهديدات ديريك شوفين
كتب محمد جمال

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قالت وكالة التحقيقات الجنائية فى مينيابوليس إن ديريك شوفين ، الشرطى المتهم بقتل جورج فلويد ، محتجز فى سجن خارج المقاطعة حيث تم اعتقاله بسبب التهديدات الموجهة إلى مكتب مأمور المقاطعة.
 
وذكرت صحيفة "ستار تريبيون" أن شوفين ، 44 عاما ، محتجز في سجن مقاطعة رمزى بكفالة قدرها 500 ألف دولار  في مقاطعة هينيبين بعد اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية .

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ديريك شوفين
 
وأوضح مكتب الاعتقال الجنائي في الولاية اختيار السجن في وقت متأخر من يوم الجمعة ، بعد عدة ساعات من اتهام تشوفين.

وقالت المتحدثة جيل أوليفيرا لصحيفة "ستار تريبيون": "إن BCA تواصل مع مكتب مقاطعة هينيبين ، الذي كان يتعامل مع التهديدات المحتملة لمنشآتهم وقت الاعتقال"وأكدت: "وجهونا لحجزه في سجن مقاطعة رمزي".


وذكرت الصحيفة أن شوفين هو أول ضابط أبيض في ولاية مينيسوتا يحاكم جنائيا في وفاة مدني أسود. العقوبة القصوى للقتل من الدرجة الثالثة هي 25 سنة ؛ الحد الأقصى للقتل الخطأ من الدرجة الثانية هو 10 سنوات.


ديريك شوفين

مينيابوليس

أمريكا

الولايات المتحدة

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