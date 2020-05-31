وزير المالية الفرنسى يتعهد بإعلان خطة لتحفير صناعة الطيران فى بلاده

قال وزير مالية فرنسا، برونو لو مير في مقابلة، بثتها اليوم الاحد القناة الثالثة الفرنسية إن بلاده ستعلن عن خطة تحفيز لصناعة الطيران الفرنسية خلال عشرة أيام، حيث يعاني اقتصاد البلاد من تداعيات وباء فيروس كورونا، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف الوزير أن الإجراءات ستشمل إقامة صندوق استثمار لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في القطاع، مشيرا إلى أنه يريد وجود الشركات الفرنسية الأربع الكبرى العاملة في مجال الطيران لصناعة الطائرات في الصندوق .

وستتبع خطة الطيران الفرنسية حزمة تحفيز بقيمة ثمانية مليارات يورو (8.9 مليار دولار) لصناعة السيارات المتعثرة في البلاد، التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي وتشمل خمسة مليارات يورو في شكل ة قروض تدعمها الدولة لشركة “رينو” الفرنسية.

يذكر أن صناعة الطيران هي أكبر قطاع للتصدير في فرنسا، حيث بلغت المبيعات الأجنبية 2. 64 مليار يورو في عام 2019، حسب إحصائيات الجمارك.