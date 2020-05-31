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وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يوينو

الأحد، 31 مايو 2020 09:54 م
وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يوينو طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى يوم السبت 6 يونيو على الموقع الرسمى للوزارة محذرا  من صفحات وروابط تروج لإعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد اكتمال منظومة الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي استمرت من 29 إبريل الماضي حتى 20 مايو الجارى.

 وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نجحنا في إتمام 10420000 امتحان إلكتروني خلال هذه الفترة لمجموع 1155000 من الطلاب في منازلهم، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتائج بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

 وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد امتحان الكترونى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى من المنازل على التابلت بعد توقف الدراسة 15 مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، كما قررت استبدال الامتحانات التقليدية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادى بمشاريع أبحاث تم تسليمها للمدارس باحمالى 15 مليون بحث.

 

 
 
 
 
 
 

 


التربية والتعليم

نتيجة الصف الثانى الثانوى

نتيجة اولى ثانوى

نتيجة الامتحان الالكترونى

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