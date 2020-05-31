نيابة المنتزه تتحفظ على 4655 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أمر المستشار حسنى محمود رئيس نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، التحفظ علي 4655 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل محل أدوات طبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية وإخفائها لرفع سعرها لبيعها بقصد التربح منها، وتلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال حجب المستلزمات الطبية عن التداول بقصد تقليل المعروض منها لرفع سعرها دون مبرر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 4655 عبوة من المستلزمات الطبية "مطهرات وكمامات وجوانتيات" جميعها مجهول المصدر وبدون مستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن النائب العام، المستشار حماده الصاوي، وجه سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي للجرائم التي تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.