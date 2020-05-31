نيابة الشرقية تجرى معاينة تصورية للمتهم بقتل شقيقه بمساعدة آخرين لسرقته

اصطحبت قوة أمنية من مركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، عصر اليوم، المتهمين بقتل عامل لسرقته ومن بين المتهمين شقيق المجني عليه، للقيام بمعاينة تصورية أمام كل من أحمد علام، وأحمد مسلم، وكيلا النائب العام بنيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، بتحريض من شقيق المجني عليه، تم استدراج المجني عليه بالدراجة البخارية الخاصة به " تروسكيل" إلي مكان خالي من السكان وقام شقيق المجني عليه بمعاونة آخرين بالتعدي عليه بالضرب بقطعة خشبية علي رأسه، والتخلص من جثته بمصرف أبو لبن بعد توثيقه، وقاموا بسرقة التروسيكل ولاذوا بالفرار.

بداية الواقعة، منذ 3أيام، عندنا تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور علي جثة مجهولة الهوية لشاب، موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2495 لسنة 2020، إدارى صان الحجر.

وتبين من التحريات أن الجثة لشخص يدعي" السيد ع إ ال" 40 سنة عاطل مقيم صان الحجر، وبه أثار إصابات بالرأس، وتبين قيام شقيقه " ر" بارتكاب الواقعة بالاستعانة بـ"س" شقيق زوجته، ومعهما آخرين.

وتبين أن " ر" طمع في شقيقه الذي كان يقيم في القاهرة وحضر قريبا للاقامة في صان الحجر، فخطط لسرقة التروسكيل منه، وقام بالإستعانة بالمشتركين معه، بالتخلص منه في مياه مصرف أبو لبن، بعد تسديد ضربات موجعة له بخشبة علي رأسه،تم القبض علي المتهمين وإتخاذ الإجراءت القانونية بشأنهم.