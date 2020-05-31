محافظ بورسعيد: حملات على الأسواق والمنشآت للتأكد من ارتداء الكمامات

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك حملات مكثفة من قبل أجهزة المرور والأحياء لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمجابهه فيروس كورونا، وكذلك المتابعة على جميع المنشات الحكومية للتأكد من ارتداء جميع العاملين والمترددين على المواقع الحكومية للحصول على الخدمة للكمامات الوقية.

وشدد محافظ بورسعيد، فى بيان له، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمناطق التى تشهد تجمعات والطرق الرئيسية والجهات الحكومية والأسواق لرصد المخالفين لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة، مشيرًا إلى أن الحملات سوف تتم يوميًا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات.

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحى، وأعمال الحماية المدنية بسوق بورفؤاد الجديد، جاء ذلك بحضور المهندس عماد البرشا، مدير مديرية الإسكان ببورسعيد ومسؤولى التنظيم والإدارة بمجلس مدينة بورفؤاد .

وشدد محافظ بورسعيد، فى بيان له، على التنسيق بين مديرية الإسكان وحى بورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة انجاز الأعمال القائمة بسوق بورفؤاد الجديد، وتذليل كافة العقبات تمهيدًا لافتتاح السوق الجديد طبقًا للجدول الزمنى المحدد .

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة فى هذا الشأن لتنفيذ السوق الجديد ببورفؤاد على أعلى مستوى بما يضاهى الأسواق الحضارية الجديدة ببورسعيد، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم للمشروعات الجارى تنفيذها لسرعة انجازها فى المواعيد المقررة.