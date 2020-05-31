اليوم السابع
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محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالمحلة

الأحد، 31 مايو 2020 03:10 م
محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالمحلة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إطلاق اسم الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله" على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى تكريما له.
 
وأعرب محافظ الغربية عن تقديره للقوات المسلحة التى ستظل دائما درع الوطن وسيفه والحصن الأمين لشعب مصر العظيم، مؤكدا اعتزازه بدور رجال القوات المسلحة فى الدفاع والزود عن تراب الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.
 
يذكر أن محافظ الغربية قدم واجب العزاء بالأصالة عن نفسة ونيابة عن كل أهالى الغربية لأسرة الشهيد، سائلا المولى القدير أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، مؤكدا أن مكتبه مفتوح لأسرة الشهيد فى أى وقت وفى خدمتهم.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد قرر إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحى، المقرر افتتاحها اليوم بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود، حداداً على روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذى استشهد بجبل المغارة بسيناء، جاء ذلك فى بيان للمحافظ اليوم.

ووجه محافظ الغربية، بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التى نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد أعلن أمس السبت، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا، والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراطا و4 أسهم، و4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى أول وثان طنطا، على مساحة 880 مترا.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 مترا، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار، و19 حالة تعد على أملاك الرى، و9 حالات تعد على أملاك نهر النيل.

من ناحيه أخرى أكد الدكتور طارق رحمى، فى بيان له، محافظ الغربية على التصدى بكل حزم وحسم لكل أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح عادل داوود رئيس حى أول طنطا أنه تمت إحالة 20 مخالفة بناء فى حى أول طنطا للنيابة العسكرية ، وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائى المخالف للقانون.

 


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