محافظ الدقهلية لـ"اليوم السابع": غدا أعود للعمل في مكتبى بعد انتهاء العزل

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لـ"اليوم السابع" أنه سوف يعود للعمل مرة أخرى غدا الإثنين، من داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بعد انتهاء مدة العزل الصحي داخل الاستراحة، وبعد التأكد من الشفاء من الإصابة من الكورونا، بعد أن ظهرت نتائج التحاليل سلبية الإصابة، حيث أجريت على فترات متباعدة مرتين للتأكد من صحة النتائج.

وأشار إلى أن الأطباء أكدوا له إمكانية العودة للعمل بشكل طبيعي، بعد اختفاء كل الأعراض، واستعادة النشاط بالكامل.

وذكر المحافظ أنه سوف يبدأ عمله غدا بحملة نظافة مكبرة بمركز ومدينة المنصورة وحي شرق وغرب ومدينة طلخا، بالإضافة إلى كل الأماكن التى وصلت منها شكاوي، وقال إن الحملة سوف تكون برئاسة منال الغندور السكرتير العام للمحافظة، كما انه سوف يبحث فى جميع المشروعات التى تجري والتى تأخر للعمل فيه لإنجاز جميع المشروعات، فى المواعيد المتفق عليه.

و وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الشكر لجميع أهالي الدقهلية بشكل خاص، لما شعره من حب والدعاء له خلال اصابته، كما أشار إلى أن جميع المخالطين له، فى مكان الإقامة بالعزل الصحي و بديوان عام المحافظة ، جميعهم سلبي ولم يظهر عليهم أي أعراض او اصابات، بعد أن تم اجراء مسحات لهم، و قال الحمد لله الكل بخير، ودعا بأن يرفع الله البلاء عن مصر.