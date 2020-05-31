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مالطا تقرر إعادة فتح مطارها في أول يوليو

الأحد، 31 مايو 2020 01:30 م
مالطا تقرر إعادة فتح مطارها في أول يوليو روبرت أبيلا
(رويترز)

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قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اليوم الأحد إن بلاده ستعيد فتح مطارها لرحلات الركاب في الأول من يوليو بينما بدأت تخفيف القيود المفروضة منذ مارس لوقف انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت الجزيرة الواقعة في جنوب البحر المتوسط ​​حوالي 600 إصابة وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا بعد أن كثفت فحوص الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين للمرضى، وسمحت مالطا بإعادة فتح المطاعم والمتاجر التي لا تبيع سلعا أساسية في منتصف مايو  الجاري، لكن الكنائس والمدارس لا تزال مغلقة. وستعيد الحانات والصالات الرياضية فتح أبوابها مجددا يوم الجمعة المقبل.

وقال أبيلا "هذا هو الوقت المناسب‭‭ ‬‬بالفعل. سنعود إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف أن الحكومة ستعلن أيضا عن ميزانية في الثامن من يونيو حزيران بهدف تشجيع الاستهلاك والاستثمار. وعادة ما يتم الإعلان عن الموازنة العامة للبلاد في شهر أكتوبر تشرين الأول.

 

 


روبرت أبيلا

مالطا

جزيرة مالطا

فيروس كورونا

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