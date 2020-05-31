اليوم السابع
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لندن: بريطانيا "لن تغض الطرف" عن مسؤولياتها تجاه هونج كونج

الأحد، 31 مايو 2020 12:35 م
لندن: بريطانيا "لن تغض الطرف" عن مسؤولياتها تجاه هونج كونج وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
رويترز

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد إن بلاده لن تغض الطرف عن مسؤولياتها تجاه هونج كونج مكررا عرض تمديد حقوق التأشيرات الذي قدمته لندن ردا على حملة الصين لفرض قانون جديد في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال راب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا مضت الصين قدما في تشريع الأمن الوطني هذا... سنقدم لمن يحملون جوازات سفر (مواطن بريطاني في الخارج) الحق في المجيء إلى بريطانيا". ومضى يقول "نذر يسير منهم سيأتي بالفعل".

وأضاف "لن نغض الطرف، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعب هونج كونج".

 


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