كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

كتبت : نورا فخرى

حرصت الحكومة منذ بداية جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19"، علي توجيه حزمة من التحفيزات لعدد من القطاعات الحيوية الهامة، ومنها قطاع الصناعة، والتى أبرزتها خطه التنمية المستدامة للعام المالي 2020/2021، و المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال .ـ

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز ما قدمته الحكومة من حزمة تحفيزية لقطاع الصناعة باعتبارة أحد القطاعات الواعدة لاسيما في ظل جائحة كورونا علي النحو الأتي :