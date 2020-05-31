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كورونا يعرض "مسنة" فى اسكتلندا للموت جوعا ومتطوعون ينقذونها.. اعرف القصة

الأحد، 31 مايو 2020 12:43 م
كورونا يعرض "مسنة" فى اسكتلندا للموت جوعا ومتطوعون ينقذونها.. اعرف القصة فيروس كورونا المستجد
ريهام عبد الله

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فى موقف مؤلم، أنقذ أهالى مدينة جلاسكو فى أسكتلندا، مسنة تبلغ من العمر 94 عاما، من الموت، وتعيش وحيدة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى جائحة كورونا، ولم تأكل طيلة 5 أيام، بسبب خوفها من مغادرة المنزل خوفا من جائحة الفيروس التاجى.

ووفقا لموقع سبوتنيك، توجه متطوعون، من جمعية جيش الإنقاذ الخيرية التابعة للكنيسة، نحو المنازل المغلقة يطرقون أبوابها لتفقد أصحابها فى إطار خطة الدعم الغذائى خلال جائحة كورونا، ولفت انتباههم وضع المسنة المزرى.

ووفقا للموقع، كشف أن الحالة سلطت الضوء على قضية انعدام الأمن الغذائى فى المملكة المتحدة فى مستويات مرتفعة، حيث تعانى الأسر محدودة الدخل والتى تقترب من مستوى خط الفقر، بسبب تسريح العمال وفقدان الوظائف وغلاء المعيشة نتيجة للوضع الاقتصادى الناجم عن جائحة الفيروس التاجى.

ومن جهتها أعربت الحكومة الاسكتلندية عن أسفها للسماع بالحادثة التى ألمت بالمرأة العجوز.

وكانت حكومات البلدان التابعة للمملكة المتحدة (اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية) قد أعلنت رفضها للإرشادات الجديدة التى أعلنها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتى تتضمن نصيحة المواطنين بالبقاء "حذرين" بدلا من "البقاء فى المنزل"، الأمر الذى يعنى تخفيف إجراءات الإغلاق التى تطبقها الحكومة.

وقال قادة حكومات البلدان الثلاثة - وفقا لوكالة أنباء (برس أسوسيييشن) البريطانية - "إن الحكومة المركزية لم تستشيرهم فيما يخص الإرشادات الجديدة قبل الاجتماع الحكومى الأمني".

 

 


بريطانيا

كورونا

كورونا نيوز

كورونا ميتر

مسنة

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