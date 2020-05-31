قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لـ"الأسلحة والذخيرة"

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 185 لسنة 2020، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح الأسلحة والدخيرة، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتي الآن.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.



