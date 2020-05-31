الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لـ"الأسلحة والذخيرة" الأحد، 31 مايو 2020 01:52 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 185 لسنة 2020، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح الأسلحة والدخيرة، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتي الآن. نشر القرار في الجريدة الرسمية. السيسي الجريدة الرسمية الاسلحة والذخيرة قرار جمهوري عاجل مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة وإقامة مشروعات.. تعرف عليها الخميس، 28 مايو 2020 10:50 ص قرار جمهوري بتعيين حاتم رشاد بوظيفة معاون للنيابة العامة الأربعاء، 27 مايو 2020 04:21 م 3 قضايا كروية هامة تنتظر الحسم فى الأهلى.. تجديد عقد فايلر "مطلوب بقرار جماهيرى".. صفقات الصيف تخطف عقول ملايين الأهلاوية.. وجلسات تشاورية مكثفة فى القلعة الحمراء لحسم ملف المعارين الأربعاء، 27 مايو 2020 12:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪ الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور" بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7% البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7% المزيد من Trending Plus
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