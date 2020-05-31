في اليوم العالمي للاقلاع عن التدخين 9 حاجات بتقولك لازم تبطل

كتبت نهير عبد النبى

التدخين من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض وخصوصا امراض الرئة والامراض السرطانية، حيث تحتوى السجائر على نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة على صحة الجسم، وفى اليوم العالمى للاقلاع عن التدخين هناك بعض الأسباب التى تجعلك تتخلص من هذه العادة السيئة بسبب اضرارها الصحية عليك وحسب ما ذكره موقع healthline فهى

1:يؤثر التدخين على الجهاز العصبى حيث يحتوى على أحد مكونات التبغ الذى يسمى النيكوتين الذى يصل للدماغ و يجعلك تشعر بالنشاط لفترة وبعد ان يختفى تأثيره يسبب الشعور بالتعب والصداع الشديد.

2:عندما تستنشق الدخان ، فأنت تتناول المواد التي يمكن أن تضر رئتيك، بمرور الوقت ، يؤدي هذا الضرر إلى مجموعة متنوعة من المشاكل إلى جانب زيادة العدوى ، يكون الأشخاص الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة المزمنة التي لا يمكن علاجها مثل"انتفاخ الرئة، التهاب الشعب الهوائية، مرض الانسداد الرئوى، سرطان الرئة".

3:يضر التدخين نظام القلب والأوعية الدموية بأكمله حيث يتسبب النيكوتين في شد الأوعية الدموية ، مما يقيد تدفق الدم بمرور الوقت ، يمكن أن يسبب التضييق المستمر ، إلى جانب تلف الأوعية الدموية .

4:يزيد التدخين من ضغط الدم ويضعف جدران الأوعية الدموية ويزيد من تجلط الدم والسكتات الدماغية.

5:لا يؤثر التدخين على صحة القلب والأوعية الدموية فحسب ، بل يؤثر أيضًا على صحة من حولك ممن لا يدخنون. إن التعرض للتدخين السلبي يحمل نفس المخاطر التي يتعرض لها غير المدخنين مثل الشخص الذي يدخن. تشمل المخاطر السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

6:العلامات الأكثر وضوحا للتدخين تتضمن تغيرات الجلد، لأن المواد الموجودة في دخان التبغ تغير بالفعل بنية بشرتك أظهرت دراسة حديثة أن التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية.

7:يزيد التدخين من خطر الإصابة بسرطان الفم والحنجرة والحنجرة والمريء. المدخنون أيضا لديهم معدلات أعلى من سرطان البنكرياس حتى الأشخاص الذين يدخنون ولكن لا يستنشقون يواجهون خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان الفم.

8:يؤثر التدخين أيضًا على الأنسولين ، مما يزيد من احتمال الإصابة بمقاومة الانسولين وهذا يضعك في خطر متزايد للإصابة بمرض السكر.

9:يؤثر النيكوتين على تدفق الدم إلى المناطق التناسلية لكل من الرجال والنساء بالنسبة للرجال ، ويمكن أن يقلل من الاداء الجنسى.