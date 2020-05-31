اليوم السابع
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فيديو.. محتجون يقتحمون مبنى حكم ولاية أوهايو الأمريكية ويحطمون بعض محتوياته

الأحد، 31 مايو 2020 02:38 ص
فيديو.. محتجون يقتحمون مبنى حكم ولاية أوهايو الأمريكية ويحطمون بعض محتوياته
محمد الحناوى

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نشرت وكالة أنباء رويترز فيديو لمجموعة من المحتجون يقتحمون مقر مبنى مجلس حكم ولاية أوهايو الأمريكية، ويحطمون أجزاء من محتوياته ، ضمن سلسلة احتجاجات عنيفة ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مقتل أمريكى من أصل أفريقي على يد أفراد الشرطة ، في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

 

 

وعلى مدار الساعات الأخيرة الماضية، شهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كثيرة وانتقلت الاحتجاجات إلى شواع لوس أنجلوس ونيويورك في ظل تكثيف أمنى كبير من رجال الشرطة الأمريكية لفرض السيطرة من جديد.

 


امريكا

احتجاجات

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مبنى

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