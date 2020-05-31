اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز قارئة من كفر الشيخ بمسابقة الصوت الذهبى فى تلاوة القرآن الكريم

الأحد، 31 مايو 2020 12:20 م
فوز قارئة من كفر الشيخ بمسابقة الصوت الذهبى فى تلاوة القرآن الكريم مراسل اليوم السابع مع صاحبة الصوت الذهبى
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقه الصوت الذهبى ، فى مجال تلاوة القرآن الكريم ، بفوز القارئة " الزهراء لايق حلمى " بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة ” الصوت الذهبى ” ، التى أقامتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية ، بعد منافسة قوية فى مجال " تلاوة القرآن الكريم" .

 جاء ذلك بمشاركة قراء القرآن الكريم من الطلائع من جميع محافظات مصر ، بمقاطع قرآنية رائعة فى المرحلة السنية من 14 حتى 17 سنة .

انتهت التصفيه الأولى بفوز 21 متسابقاً وصولا للنهائيات التى كانت بين خمسه فقط من قراء القرآن الكريم ، وتم صعودهم بعد المنافسات القوية والتى حصدت فيها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على المركز الاول بفوز النابغة " الزهراء لايق حلمى " ابنة مركز شباب الشباسية إدارة شباب دسوق .

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، لـ " اليوم السابع" ،إنه سعيد بفوز طلائع كفر الشيخ بالمركز الأول فى مسابقة تلاوة القرآن الكريم ، وبالمركز الثانى فى مسابقة الانشاد الدينى خلال سباق الصوت الذهبى، وظهورهم بالمستوى اللائق خلال التصفيات على مستوى الجمهورية مطالبا باستمرارهم على مسار التفوق مهنئا صاحبة الصوت الذهبى الزهراء لايق بفوزها بالمسابقة التى انطلقت ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

قرآن كريم

مسابقه الصوت الذهبى

الشباب والرياضة بكفر الشيخ

شباب ورياضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة