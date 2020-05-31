فوز قارئة من كفر الشيخ بمسابقة الصوت الذهبى فى تلاوة القرآن الكريم

كفر الشيخ – محمد سليمان

حصلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقه الصوت الذهبى ، فى مجال تلاوة القرآن الكريم ، بفوز القارئة " الزهراء لايق حلمى " بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة ” الصوت الذهبى ” ، التى أقامتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية ، بعد منافسة قوية فى مجال " تلاوة القرآن الكريم" .

جاء ذلك بمشاركة قراء القرآن الكريم من الطلائع من جميع محافظات مصر ، بمقاطع قرآنية رائعة فى المرحلة السنية من 14 حتى 17 سنة .

انتهت التصفيه الأولى بفوز 21 متسابقاً وصولا للنهائيات التى كانت بين خمسه فقط من قراء القرآن الكريم ، وتم صعودهم بعد المنافسات القوية والتى حصدت فيها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على المركز الاول بفوز النابغة " الزهراء لايق حلمى " ابنة مركز شباب الشباسية إدارة شباب دسوق .

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، لـ " اليوم السابع" ،إنه سعيد بفوز طلائع كفر الشيخ بالمركز الأول فى مسابقة تلاوة القرآن الكريم ، وبالمركز الثانى فى مسابقة الانشاد الدينى خلال سباق الصوت الذهبى، وظهورهم بالمستوى اللائق خلال التصفيات على مستوى الجمهورية مطالبا باستمرارهم على مسار التفوق مهنئا صاحبة الصوت الذهبى الزهراء لايق بفوزها بالمسابقة التى انطلقت ،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .