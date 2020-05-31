فرنسا تسجل 31 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت السلطات الصحية فى فرنسا عن تسجيل 31 حالة وفاة فى المستشفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك وفق "يورونيوز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تخطت الإصابات حاجز 6.2 ملايين إصابة، وتخطت إجمالى الوفيات لأكثر من 370 ألف حالة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسحيل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 27043، وشفاء 1230 من مصابى فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافى إلى 11386 حالة، وأفادت وزارة الصحة القطرية بتسجيل حالتى وفاة و1648 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 26582.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالى إلى 38489، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل وفاة و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفى السعودية ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1877 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن أن الإصابات بالفيروس التاجى تتجاوز نصف مليون وارتفاع الوفيات إلى 28872، وسجلت الإمارات 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت البحرين عن 495 إصابة جديدة وشفاء 847 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية فى روسيا، تسجيل 138 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفى باكستان تم تسجيل 88 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3039 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة.